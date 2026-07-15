Gregory Porter ha affittato un’auto per esplorare la città. Ha dichiarato di aver trascorso del tempo a visitare diverse zone, trovando il luogo attuale molto bello. La sua visita include anche un giro in auto, che ha definito divertente. Porter ha sottolineato come la città e il luogo in cui si trovi siano molto belli. La sua esperienza si concentra sulla scoperta della zona attraverso il noleggio di un veicolo.

"Ho noleggiato un’auto e mi sono divertito a girare per tutta questa straordinaria città. È bellissimo anche il luogo in cui mi trovo adesso. Splendido". Così Gregory Porter, gigante del jazz americano, due Grammy awards, ha salutato gli spettatori modenesi in un video girato proprio nel cortile d’onore del Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare, a due passi dal palcoscenico di piazza Roma. "In Italia, davvero, ci si rende conto che l’idea di cultura non è un lusso, ma è essenziale per ciò che facciamo: comprende anche la cultura alimentare e gastronomica, la cultura dell’abbigliamento, l’architettura – ha aggiunto il cantante –. Come musicista jazz, in un certo senso, mi ci collego: la musica non è una merce ma un’opera d’arte che può inserirsi perfettamente in un contesto di cultura". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gregory Porter noleggia un’auto: "Ho visitato questa bella città"

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