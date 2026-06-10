Nel parco dei Giardini della Reggia si svolge la terza edizione di JAZZARÌA, una rassegna di musica jazz internazionale. L’evento si tiene nel suggestivo contesto del Gran Parterre, all’interno della Reggia di Venaria. La manifestazione prevede concerti di artisti di rilievo nel panorama jazz, attirando pubblico da diverse zone. La programmazione include anche l’esibizione di Gregory Porter, noto cantante e compositore statunitense.

Il suggestivo contesto del Gran Parterre nei Giardini della Reggia ospita anche quest’anno la grande musica jazz internazionale per la terza edizione di JAZZARÌA, i concerti jazz alla Reggia di Venaria. Domenica 26 luglio, in collaborazione con Blue Note Milano, JAZZARÌA 2026 presenta l’inconfondibile voce di Gregory Porter, uno dei cantanti jazz e soul più apprezzati al mondo, in un imperdibile concerto sotto le stelle caratterizzato da uno sfondo scenico d’eccezione: le eleganti linee architettoniche della Reggia di Venaria. Ad accompagnare sul palco il celebre cantautore californiano, poi trasferitosi a New York e vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, una band composta da Chip Crawford (Piano), OndreJ Pivec (Hammond), Emanuel Harrold (Drums), Tivon Pennicott (SaxHorns), Jahmal Nichols (Bass). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gregory Porter in concerto

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Gregory Porter Concert.

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La Yamaha che suona stack di Gregory Porter. reddit

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