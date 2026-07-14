" Milano, sono carico e pronto per voi. Ci vediamo stasera! Con amore, Bruno Marsiano". Occhiali da sole, cappello con visiera e due piatti di carbonara e uno di amatriciana, nella famosissima "Osteria della Fortunata". Bruno Mars, icona globale e artista multiplatino, si concede una pausa relax prima del concerto di stasera a San Siro che ha già registrato il tutto esaurito. A dieci anni dalla sua ultima esibizione in Italia, stasera tornerà tra i suoi fan nostrani con "The Romantic tour". Entrambe le date, quella di stasera 14 luglio e quella di domani, sono sold out. Il cantante da 70,4 di stream globali su tutto il suo catalogo, è il... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bruno Mars riempie San Siro. E prima del concerto mangia la carbonara

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Bruno Mars Live in Berlin( NOT full Concert, June 2026)

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