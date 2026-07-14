Grazia Kendi ha comunicato sui social la decisione di prendersi una pausa. Dopo aver condiviso foto sorridenti e momenti quotidiani, ha spiegato di aver scelto di fermarsi per un periodo. La sua comunicazione ha suscitato emozioni tra i follower, che hanno commentato con sorpresa e sostegno. La cantante non ha fornito dettagli sui motivi della decisione, limitandosi a annunciare il suo passo.

Grazia Kendi, lo sfogo social commuove i fan e poi arriva l’annuncio: “H o deciso di prendermi una pausa”. Dietro le fotografie sorridenti e i momenti condivisi sui social si nascondono spesso emozioni che non sempre trovano spazio davanti ai riflettori. Lo sa bene Grazia Kendi, che nelle ultime ore ha scelto di aprire il proprio cuore ai follower raccontando di stare attraversando un periodo particolarmente difficile. Con un messaggio sincero e privo di filtri, l’ex protagonista televisiva ha deciso di mostrare anche il lato più fragile di sé, ricordando come la vita non sia fatta soltanto di successi e momenti felici. Parole che hanno immediatamente colpito chi la segue da tempo e che hanno dato vita a una lunga serie di messaggi di sostegno e vicinanza. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Grazia Kendi annuncia e spiazza i fan: “Ho deciso di prendermi una pausa”

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