Romelu Lukaku ha condiviso un messaggio sui social in cui commenta la sua situazione attuale con il Napoli. L’attaccante ha scritto di non ignorare nulla ma di non sentirsi divertito nel suo ruolo attuale. La sua comunicazione si riferisce a un periodo difficile vissuto dal giocatore in questa fase della sua esperienza con la squadra. Al momento, non ci sono altre dichiarazioni ufficiali da parte del club o dell’atleta.

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© Calcionews24.com - Lukaku torna a parlare sui social: «Non sto ignorando niente. Semplicemente non mi sto divertendo»

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