GPS docenti 2026 28 | ecco le prime graduatorie AGGIORNATO con Vercelli Prato Padova Caltanissetta ed Enna

Gli uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare le graduatorie GPS 202628 per le supplenze dei docenti, secondo quanto previsto dall’ordinanza ministeriale del 14 febbraio 2026. Tra le prime province a rendere disponibili le liste ci sono Vercelli, Prato, Padova, Caltanissetta ed Enna. La pubblicazione riguarda le graduatorie provvisorie, aggiornate periodicamente durante la fase di definizione delle assegnazioni.

Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare le GPS 202628, graduatorie provinciali per le supplenze dei docenti, di cui all’O.M. n. 27 del 14 febbraio 2026. L'articolo GPS docenti 202628: ecco le prime graduatorie AGGIORNATO con Vercelli, Prato, Padova, Caltanissetta ed Enna. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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GPS 2026/28: il sistema delle graduatorie e le procedure di reclutamento

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