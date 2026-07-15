GPS docenti 2026 28 | ecco le prime graduatorie AGGIORNATO con Padova Caltanissetta ed Enna

Gli uffici scolastici provinciali hanno pubblicato le prime graduatorie GPS 202628, relative alle supplenze dei docenti. Tra le province coinvolte ci sono Padova, Caltanissetta ed Enna. Le graduatorie sono state aggiornate con i dati più recenti e si riferiscono all’O.M. del 14 febbraio 2026. La pubblicazione riguarda le graduatorie provinciali per le supplenze e si inserisce nelle procedure di assegnazione per il prossimo biennio scolastico.

Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare le GPS 202628, graduatorie provinciali per le supplenze dei docenti, di cui all’O.M. n. 27 del 14 febbraio 2026. L'articolo GPS docenti 202628: ecco le prime graduatorie AGGIORNATO con Padova, Caltanissetta ed Enna. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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GPS 2026: punteggio e posizione in graduatoria visibile su Istanze online. Ecco come visualizzarli

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