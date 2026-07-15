GPS docenti 2026 28 | ecco le prime graduatorie AGGIORNATO con Grosseto Taranto Matera

Gli Uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare le prime graduatorie GPS 202628 per le supplenze dei docenti, in base all’O.M. n. 27 del 14 febbraio 2026. Tra le province coinvolte ci sono Grosseto, Taranto e Matera. Le graduatorie includono i punteggi e le posizioni dei docenti nelle diverse classi di concorso. La pubblicazione avviene in modo progressivo e si riferisce alle supplenze per il prossimo biennio scolastico.

Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare le GPS 202628, graduatorie provinciali per le supplenze dei docenti, di cui all’O.M. n. 27 del 14 febbraio 2026. L'articolo GPS docenti 202628: ecco le prime graduatorie AGGIORNATO con Grosseto, Taranto, Matera. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Grosseto.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GPS 2026/28: il sistema delle graduatorie e le procedure di reclutamento

Notizie e thread social correlati

GPS docenti 2026/28: ecco le prime graduatorie [AGGIORNATO con Taranto, Matera]Gli Uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare le graduatorie GPS 2026/28 per le supplenze dei docenti, secondo quanto previsto dall’O.

GPS docenti 2026/28: ecco le prime graduatorie [AGGIORNATO]Gli Uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare le prime graduatorie GPS 2026/28, relative alle supplenze dei docenti.

Temi più discussi: Graduatorie GPS 2026: punteggio adesso visibile anche per chi ha sciolto la riserva [Avvisi Uffici Scolastici]; GPS 2026, Valutazione delle domande: il punteggio è visibile su Istanze online. Possibile presentare RECLAMO? Tutti gli AVVISI degli Uffici Scolastici (IN AGGIORNAMENTO); Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 2026/28 (e dove sono vuote).

GPS docenti 2026/28: ecco le prime graduatorie [AGGIORNATO con Taranto, Matera]Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare le GPS, graduatorie provinciali per le supplenze, valide per l'anno scolastico 2026/27. orizzontescuola.it

Graduatorie GPS 2026: 4 mesi per la valutazione e non sono ancora pronte? A cosa è servito l’anticipo della domanda?Supplenze docenti 2026: domani 16 luglio ore 14.00 si apre su Istanze online la procedura per la richiesta di supplenze 31 agosto o 30 giugno ... orizzontescuola.it