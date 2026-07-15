GPS docenti 2026 28 | ecco le graduatorie AGGIORNATO
Gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando le graduatorie GPS 202628, relative alle supplenze dei docenti. La pubblicazione avviene in base all’O.M. n. 27 del 14 febbraio 2026. Le graduatorie sono disponibili nelle rispettive province e vengono aggiornate periodicamente. La pubblicazione riguarda le graduatorie provinciali per le supplenze, che vengono utilizzate per l’assegnazione delle supplenze temporanee e di ruolo ai docenti.
Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare le GPS 202628, graduatorie provinciali per le supplenze dei docenti, di cui all’O.M. n. 27 del 14 febbraio 2026. L'articolo GPS docenti 202628: ecco le graduatorie AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
GPS 2026/28: il sistema delle graduatorie e le procedure di reclutamento
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