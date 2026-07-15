GPS docenti 2026 28 | ecco le graduatorie AGGIORNATO

Notizia in breve

Gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando le graduatorie GPS 202628, relative alle supplenze dei docenti. La pubblicazione avviene in base all’O.M. n. 27 del 14 febbraio 2026. Le graduatorie sono disponibili nelle rispettive province e vengono aggiornate periodicamente. La pubblicazione riguarda le graduatorie provinciali per le supplenze, che vengono utilizzate per l’assegnazione delle supplenze temporanee e di ruolo ai docenti.