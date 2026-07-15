GPS docenti 2026 28 | ecco le graduatorie AGGIORNATO con Milano Sondrio Treviso Frosinone La Spezia Savona
Le graduatorie GPS 202628 sono state pubblicate dagli Uffici scolastici provinciali in diverse città, tra cui Milano, Sondrio, Treviso, Frosinone, La Spezia e Savona. Queste graduatorie riguardano le supplenze dei docenti e sono state aggiornate con i dati più recenti. La pubblicazione si riferisce alle graduatorie provinciali, secondo quanto previsto dall'ordinanza ministeriale del 14 febbraio 2026.
Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare le GPS 202628, graduatorie provinciali per le supplenze dei docenti, di cui all’O.M. n. 27 del 14 febbraio 2026. L'articolo GPS docenti 202628: ecco le graduatorie AGGIORNATO con Milano, Sondrio, Treviso, Frosinone, La Spezia, Savona. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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