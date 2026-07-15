GPS docenti 2026 28 | ecco le graduatorie AGGIORNATO con Milano Sondrio Treviso Frosinone La Spezia Savona

Notizia in breve

Le graduatorie GPS 202628 sono state pubblicate dagli Uffici scolastici provinciali in diverse città, tra cui Milano, Sondrio, Treviso, Frosinone, La Spezia e Savona. Queste graduatorie riguardano le supplenze dei docenti e sono state aggiornate con i dati più recenti. La pubblicazione si riferisce alle graduatorie provinciali, secondo quanto previsto dall'ordinanza ministeriale del 14 febbraio 2026.