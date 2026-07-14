Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge sulla sicurezza, che include l'estensione del fermo preventivo anche ai minori. La normativa riguarda disposizioni sulla prevenzione del disagio giovanile e la regolamentazione delle forze di polizia e del ministero dell'Interno.

Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi 14 luglio il nuovo ddl Sicurezza che prevede "disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del ministero dell'Interno". Nel testo, fa sapere il ministro degli Interni Piantedosi, il fermo preventivo viene esteso "a soggetti anche minorenni nell'ambito di operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine pubblico e in luoghi caratterizzati da consistente flusso di persone, ad esempio nelle zone della cosiddetta movida". La misura scatta "quando sussiste un... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il governo approva il ddl sicurezza. Piantedosi: " Fermo preventivo esteso a minori"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maranza, Piantedosi: «Fermo preventivo esteso a minorenni durante movida»Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che estende il fermo preventivo anche ai minorenni durante i periodi di movida.

Ddl Sicurezza, stretta contro maranza e baby gang: ipotesi d'estensione del fermo preventivo anche alla polizia localeOggi il Consiglio dei Ministri esamina il disegno di legge sulla sicurezza, che propone una stretta contro maranza e baby gang.

Si parla di: Piantedosi incontra il ministro danese Bodskov, focus sulle politiche migratorie.

Governo, il Consiglio dei ministri approva il nuovo Ddl sicurezza. Che cosa cambiaIl Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di pol ... affaritaliani.it

Il governo approva il ddl sicurezza. Piantedosi: Fermo preventivo esteso a minoriIl Consiglio dei ministri ha approvato oggi 14 luglio il nuovo ddl Sicurezza che prevede disposizioni in materia di sicurezza e per la ... iltempo.it