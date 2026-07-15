Governo Meloni cdx in crisi su legge elettorale | almeno 30 franchi tiratori Lollobrigida | Ha vinto l’interesse per la poltrona | news in diretta

Notizia in breve

La maggioranza che sostiene il governo ha perso il voto sulla legge elettorale, con almeno 30 voti contrari noti come franchi tiratori. Dopo l'esito, un membro del governo ha commentato che l'interesse per le posizioni politiche ha prevalso. La leader del partito di maggioranza ha chiesto una riflessione interna sulla questione, mentre si continua a monitorare la situazione politica e le possibili ripercussioni.