Governo Meloni cdx in crisi su legge elettorale | almeno 30 franchi tiratori Lollobrigida | Ha vinto l’interesse per la poltrona | news in diretta

Da fanpage.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La maggioranza che sostiene il governo ha perso il voto sulla legge elettorale, con almeno 30 voti contrari noti come franchi tiratori. Dopo l'esito, un membro del governo ha commentato che l'interesse per le posizioni politiche ha prevalso. La leader del partito di maggioranza ha chiesto una riflessione interna sulla questione, mentre si continua a monitorare la situazione politica e le possibili ripercussioni.

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Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il voto in cui la maggioranza è andata sotto sulla legge elettorale: dopo la rottura sulle preferenze Giorgia Meloni chiede una "riflessione". Le opposizioni spingono per dimissioni ed elezioni anticipate. In Aula FdI vota con i vannacciani sulle preferenze, Lega e FI contrari. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo dopo la rottura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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