Governo Meloni cdx in crisi su legge elettorale | almeno 30 franchi tiratori Lollobrigida | Ha vinto l’interesse per la poltrona | news in diretta
La maggioranza che sostiene il governo ha perso il voto sulla legge elettorale, con almeno 30 voti contrari noti come franchi tiratori. Dopo l'esito, un membro del governo ha commentato che l'interesse per le posizioni politiche ha prevalso. La leader del partito di maggioranza ha chiesto una riflessione interna sulla questione, mentre si continua a monitorare la situazione politica e le possibili ripercussioni.
Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il voto in cui la maggioranza è andata sotto sulla legge elettorale: dopo la rottura sulle preferenze Giorgia Meloni chiede una "riflessione". Le opposizioni spingono per dimissioni ed elezioni anticipate. In Aula FdI vota con i vannacciani sulle preferenze, Lega e FI contrari. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo dopo la rottura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Governo Meloni, centrodestra in crisi sulla legge elettorale: almeno 30 franchi tiratori. FdI vota con i vannacciani: news in direttaAlmeno 30 deputati della maggioranza hanno votato contro la legge elettorale, creando una frattura tra i partiti di centrodestra.
Governo Meloni, centrodestra in crisi dopo la rottura sulla legge elettorale: almeno 30 franchi tiratori. Opposizioni: “La premier si dimetta”: news in direttaIl governo Meloni ha perso la maggioranza sulla legge elettorale, con almeno 30 voti contrari tra i deputati della coalizione di centrodestra.
Temi più discussi: È la nostra presa della Bastiglia: i franchi tiratori festeggiano il voto che affossa il governo Meloni; Preferenze soft e una pistola sul tavolo: la strategia di Meloni per sopravvivere alla legge elettorale; Sondaggi politici, Fratelli d'Italia è ai minimi e anche la fiducia in Meloni crolla: chi vince le elezioni; I vannacciani si filmano in Aula durante il voto segreto sulla legge elettorale: ora rischiano sanzioni.
Secondo me sperano che Tajani si stacchi dal cdx e di leghi a Pd e centro per rifare la maggioranza che sostenne Renzi e poi Gentiloni. Per quanto mi riguarda questa roba mi sarebbe più indigesta del governo Meloni. x.com
Congratulazioni al #Governo #Meloni e complimenti al #CDX #ruvese per la iniziativa assunta che questa Amministrazione Comunale è stata #costretta ad accogliere . Fatti ed atti non confutabili , né #mistificabili facebook
Meloni al capolinea? reddit
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Cosa succede adesso al governo MeloniGiorgia Meloni e il suo governo incassano un'altra sonora sconfitta sul tema delle preferenze nella legge elettorale. Cosa farà adesso? money.it