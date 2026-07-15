governo battuto alla camera no comment di marta fascina

Notizia in breve

Il governo è stato sconfitto alla Camera in seguito a un voto sull’emendamento alla legge elettorale riguardante le preferenze. Marta Fascina, presente alla Camera, ha evitato di rilasciare dichiarazioni ai giornalisti, rispondendo semplicemente di non voler commentare l’esito della votazione. La sconfitta rappresenta un risultato diretto del voto e si inserisce nel dibattito politico sul tema delle preferenze nelle elezioni.