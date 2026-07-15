Governo battuto alla Camera no comment di Marta Fascina

Da lapresse.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il governo è stato sconfitto alla Camera in seguito a un voto sull’emendamento alla legge elettorale riguardante le preferenze. Marta Fascina, presente alla Camera, ha evitato di rilasciare dichiarazioni ai giornalisti, rispondendo semplicemente di non voler commentare l’esito della votazione. La sconfitta rappresenta un risultato diretto del voto e si inserisce nel dibattito politico sul tema delle preferenze nelle elezioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Non rilascio dichiarazioni”. Marta Fascina sfugge alle domande dei giornalisti all’indomani del ko del governo in Aula alla Camera sull’emendamento alla legge elettorale sulle preferenze. La deputata di Forza Italia, ultima compagna di Silvio Berlusconi, non ha voluto commentare il risultato e le sue conseguenze del voto di ieri in Parlamento. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

governo battuto alla camera no comment di marta fascina
© Lapresse.it - Governo battuto alla Camera, no comment di Marta Fascina
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Governo battuto alla Camera, Fico: “Evidente problema all’interno della maggioranza”Il governo è stato battuto alla Camera in un voto, con il presidente della Regione Campania che ha commentato la situazione.

Legge elettorale, governo battuto per un voto alla Camera sulle preferenze: caccia ai franchi tiratoriUn solo voto di scarto ha fatto cadere la maggioranza alla Camera sull’emendamento del centrodestra alla legge elettorale, che prevedeva...

Argomenti più discussi: Chi sono i franchi tiratori che hanno affossato la maggioranza? Almeno 36 i voti contrari inattesi; La furia di Meloni sui 30 franchi tiratori e i sospetti su Marina Berlusconi: Ipotesi voto a giugno.

marta fascina governo battuto alla cameraLegge elettorale, no comment di Marta Frascina(LaPresse) Non rilascio dichiarazioni. Marta Fascina sfugge alle domande dei giornalisti all'indomani del ko del governo in Aula alla ... stream24.ilsole24ore.com

marta fascina governo battuto alla cameraGoverno battuto alla Camera, no comment di Marta FascinaNon rilascio dichiarazioni. Marta Fascina sfugge alle domande dei giornalisti all'indomani del ko del governo in Aula alla Camera sull’emendamento alla ... lapresse.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web