Governo battuto alla Camera no comment di Marta Fascina
Il governo è stato sconfitto alla Camera in seguito a un voto sull’emendamento alla legge elettorale riguardante le preferenze. Marta Fascina, presente alla Camera, ha evitato di rilasciare dichiarazioni ai giornalisti, rispondendo semplicemente di non voler commentare l’esito della votazione. La sconfitta rappresenta un risultato diretto del voto e si inserisce nel dibattito politico sul tema delle preferenze nelle elezioni.
“Non rilascio dichiarazioni”. Marta Fascina sfugge alle domande dei giornalisti all’indomani del ko del governo in Aula alla Camera sull’emendamento alla legge elettorale sulle preferenze. La deputata di Forza Italia, ultima compagna di Silvio Berlusconi, non ha voluto commentare il risultato e le sue conseguenze del voto di ieri in Parlamento. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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