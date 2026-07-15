Governo battuto alla Camera Fico | Evidente problema all’interno della maggioranza
Il governo è stato battuto alla Camera in un voto, con il presidente della Regione Campania che ha commentato la situazione. Fico ha affermato di aver notato un problema all’interno della maggioranza, senza tuttavia offrire consigli. La dichiarazione è stata rilasciata durante la presentazione del nuovo amministratore unico dell’Ente Autonomo Volturno. Non sono stati forniti dettagli sulle conseguenze immediate o sui motivi dello scontro in Parlamento.
“Ho visto quanto accaduto in Parlamento. E’ evidente che esiste un problema all’interno della maggioranza. Ma non do consigli a nessuno”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Roberto Fico a margine della presentazione del nuovo amministratore unico dell’Ente Autonomo Volturno Pietro Diamantini. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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