La Camera ha respinto l’emendamento sulle preferenze. Lollobrigida ha detto che bisogna capire se si tratta di una scelta politica o di velleità personali e ha aggiunto che la discussione non si ferma qui. Ha anche affermato che tutte le opposizioni hanno votato contro, mentre pochi membri della maggioranza hanno scelto di votare diversamente, scelta che il governo non condivide.

“Le opposizioni tutte, a mio avviso, hanno votato contro l’emendamento sulle preferenze, al di là di chi ha dichiarato di aver votato a favore. E un numero molto esiguo di colleghi della maggioranza hanno fatto una scelta che noi non condividiamo. Però non è finita qui. Se mi sono fatto un’idea sulla provenienza di questi colleghi? Ma no, lungi da me pensare di lavorare contro quello che la Costituzione prevede cioè votare secondo coscienza. Ma credo vada stigmatizzato un fatto: noi non abbiamo mai avuto paura di metterci la faccia. Se sei contro qualcosa lo dici a viso aperto”, sono le parole del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida intercettato dai cronisti fuori da Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Governo battuto alla Camera, Lollobrigida: “Capire se natura politica o velleità singoli, non è finita qui”

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