Durante la notte, gli Stati Uniti hanno condotto un attacco nel sud dell’Iran, colpendo circa 80 obiettivi. In risposta, le forze iraniane hanno attaccato basi americane in Kuwait e Bahrein. Le operazioni sono state confermate da fonti militari, senza ulteriori dettagli sulla dinamica degli attacchi. La situazione rimane tesa tra le due parti, con escalation di azioni militari nella regione.

Potente attacco Usa nel sud dell’Iran nella notte. Teheran risponde risponde colpendo le basi americane in Kuwait e Bahrein. Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare “una serie di potenti attacchi contro l’Iran” in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz”. “L’aggressione dell’Iran è stata ingiustificata, pericolosa e ha rappresentato una palese violazione del cessate il fuoco”, si legge in un post su X dell’ Us Central Command. Non è chiaro quale sia stato l’obiettivo specifico degli attacchi. I media iraniani hanno riferito che sei proiettili hanno colpito l’area del molo di Taheroui, a Sirik, nell’Iran meridionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Nuovi raid Usa contro l’Iran: colpiti 80 obiettivi. Teheran risponde e attacca le basi americane in Kuwait e Bahrein

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Ancora raid e missili su Teheran. Iran:Vendetta per Khamenei

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