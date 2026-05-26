Iran la guerra in diretta gli Usa attaccano navi e siti iraniani Teheran | Accordo di pace non è imminente
Le forze statunitensi hanno attaccato navi e infrastrutture iraniane in diverse aree del Golfo. Teheran ha risposto dichiarando che un accordo di pace non è vicino. La tensione tra i due paesi continua a salire, con operazioni militari che si susseguono senza indicazioni di una tregua imminente. La situazione rimane molto instabile, con scambi di colpi e dichiarazioni ufficiali da entrambe le parti.
Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: slitta ancora il raggiungimento di un accordo di pace. Teheran: "Non è imminente". Gli Usa riprendono gli attacchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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