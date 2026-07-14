Iran la guerra in diretta | USA attaccano Teheran Trump | Il blocco navale è solo per loro Stretto è aperto Colpite diverse petroliere

Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno condotto un nuovo attacco contro obiettivi a Teheran, colpendo diverse petroliere. È il terzo attacco statunitense in pochi giorni contro la capitale iraniana. Nella notte, il presidente ha dichiarato che il blocco navale riguarda esclusivamente le navi iraniane, mentre lo stretto rimane aperto. La tensione tra i due paesi è aumentata con azioni militari e dichiarazioni pubbliche, senza ulteriori dettagli sui danni o sui responsabili.