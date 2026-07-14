Iran la guerra in diretta | USA attaccano Teheran Trump | Il blocco navale è solo per loro Stretto è aperto Colpite diverse petroliere
Gli Stati Uniti hanno condotto un nuovo attacco contro obiettivi a Teheran, colpendo diverse petroliere. È il terzo attacco statunitense in pochi giorni contro la capitale iraniana. Nella notte, il presidente ha dichiarato che il blocco navale riguarda esclusivamente le navi iraniane, mentre lo stretto rimane aperto. La tensione tra i due paesi è aumentata con azioni militari e dichiarazioni pubbliche, senza ulteriori dettagli sui danni o sui responsabili.
Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale di oggi martedì 14 agosto: terzo attacco USA contro Teheran, Trump annuncia nella notte: "Li stiamo colpendo duramente". Rappresaglia iraniana contro basi USA in Bahrain e petroliere a Hormuz. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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