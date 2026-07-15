gli stati uniti hanno bloccato di nuovo lo stretto di hormuz

Gli Stati Uniti hanno nuovamente bloccato l'accesso allo stretto di Hormuz, una delle rotte principali per il traffico marittimo di petrolio e gas naturale. Nei giorni precedenti, l'Iran aveva annunciato di aver chiuso la navigazione nello stretto, che fino a febbraio rappresentava circa il 20% delle esportazioni mondiali di questi carburanti.

Nei giorni scorsi l’Iran aveva detto a sua volta di aver chiuso la navigazione nello stretto, da cui fino a febbraio passava un quinto di tutto il petrolio e il gas naturale commerciati nel mondo. Ora il traffico nello stretto di Hormuz è quasi del tutto fermo: continuano a transitare alcune navi iraniane, che però a questo punto potrebbero non poter proseguire la navigazione visto il nuovo blocco statunitense. Quasi contemporaneamente all’entrata in vigore del blocco, il comando delle forze armate statunitensi in Medio Oriente (CENTCOM) ha avviato una nuova serie di attacchi contro obiettivi iraniani: ha poi detto che sono state colpite decine di obiettivi militari nello stretto di Hormuz e nelle zone costiere iraniane. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Tensione tra Iran e Stati Uniti, minacce sullo stretto di Hormuz - 1mattina News 18/02/2026

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