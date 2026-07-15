gli scioperi dei rider per il caldo

Mercoledì si svolgeranno scioperi dei rider a Milano, Firenze e Bologna per protestare contro la mancanza di tutele e la precarietà legate alle condizioni di lavoro. La protesta riguarda le piattaforme di consegna come Glovo e Deliveroo, con i lavoratori che chiedono miglioramenti nelle garanzie e nelle condizioni di lavoro. La mobilitazione si svolgerà nel tardo pomeriggio, coinvolgendo i rider che operano nel settore.

Mercoledì sono previsti a Milano, Firenze e Bologna, per protestare contro la precarietà e la mancanza di tutele di Glovo e Deliveroo Nel tardo pomeriggio di mercoledì in alcune grandi città italiane comincerà uno sciopero dei rider di Glovo e Deliveroo, le due principali app di consegna a domicilio in Italia insieme a Just Eat, che però ha fatto sapere che i propri rider non aderiranno. A Milano e Firenze lo sciopero comincerà alle 18, a Bologna alle 16.30, e nelle tre città ci saranno anche cortei. I rider del Piemonte sciopereranno invece domani, giovedì 16 luglio, dalle 10 alle 17. Gli scioperi sono stati proclamati dai sindacati Nidil CGIL locali. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Caldo e lavoro, in crisi campi e allevamenti. Sciopero dei rider

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