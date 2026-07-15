Gli esosomi sono considerati un trattamento innovativo in medicina estetica per contrastare la caduta dei capelli. Secondo un esperto, rappresentano lo strumento più all’avanguardia per rinvigorire la chioma e migliorare le condizioni dei capelli che tendono a cadere.

U na delle frontiere più interessanti della medicina rigenerativa riguarda gli esosomi per i capelli. «Sono lo strumento più innovativo in per contrastare la caduta e rinvigorire la chioma», spiega Sergio Noviello, Direttore Generale Centro BAT. Chirurgo estetico, specialista in Microchirurgia e Chirurgia Sperimentale. «Va ricordato che non sostituiscano gli standard di cura consolidati come Minoxidil, finasteride oppure il trapianto nei casi che lo richiedono, ma sono molecole d’aiuto nelle fasi iniziali del diradamento ». Ecco come e perché. Capelli fini dopo i 50 anni: ecco i tagli e colori che creano volume X Che cosa sono gli esosomi e come agiscono sui capelli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gli esosomi sono il nuovo trattamenri di medicina estetica che può migliorare la condizione dei capelli che tendono alla caduta. Benefici, effetti, per chi e come

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