Mangiare verdure ogni giorno è una delle regole fondamentali per mantenersi in salute. Sono ricche di vitamine, sali minerali, fibre e sostanze antiossidanti che aiutano a proteggere il cuore, il sistema immunitario e l’organismo dall’invecchiamento cellulare. Tuttavia, pochi sanno che il modo in cui vengono preparate e cotte può fare una grande differenza sul loro valore nutrizionale. Alcune vitamine, infatti, sono particolarmente delicate: temono il calore, l’acqua e perfino l’esposizione prolungata all’aria. Il risultato? Una cottura sbagliata può ridurre sensibilmente il contenuto di nutrienti, anche se la verdura continua a essere un alimento sano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Verdure, i 3 errori in cottura che vanificano gli effetti benefici

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FRITTATA DI VERDURE

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