È stata scoperta una proteina che potrebbe invertire la caduta dei capelli causata dall’alopecia. La ricerca si concentra su questa sostanza come possibile soluzione per ripristinare la crescita dei capelli senza ricorrere a interventi invasivi o trattamenti temporanei. La scoperta rappresenta un passo avanti nel campo delle terapie per questa condizione, che interessa molte persone in tutto il mondo. La proteina è attualmente oggetto di studi approfonditi.

È il sogno di quanti soffrono di alopecia, ossia della caduta irreversibile di capelli: poter tornare ad avere la chioma del passato, senza limitarsi a interventi sui “sintomi” del problema o senza dover ricorrere a trattamenti più invasivi come il trapianto. Da una nuova ricerca arrivano, però, speranze: è stata scoperta, infatti, una proteina implicata proprio nel processo di caduta dei capelli e che potrebbe invertirlo. L’alopecia, un problema non solo estetico. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, ha indagato i meccanismi che sono alla base dell’ alopecia che, come spiega il Manuale MSD (una delle fonti di informazione medica più autorevoli e utilizzate al mondo), è definita come “la caduta dei peli in una qualsiasi parte del corpo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alopecia, arriva la proteina che può invertire la caduta dei capelli

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