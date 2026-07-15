Gli ambientalisti sul piede di guerra | La riapertura non è certo un bene

Gli ambientalisti criticano la riapertura di viale Cavriga nel Parco, considerandola un problema. La decisione di utilizzare questa strada come alternativa durante la chiusura di via Zanzi e via D’Azeglio ha suscitato polemiche. Bianca Montrasio, presidente del Comitato per il Parco Antonio Cederna, ha affermato che il Parco continuerà a subire le conseguenze di queste scelte. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata da altre parti.

La scelta di usare di viale Cavriga, nel Parco, come valvola di sfogo durante la chiusura di via Zanzi e via D’Azeglio ha creato non poche polemiche. "Ancora una volta il Parco sopporterà le conseguenze – punta il dito Bianca Montrasio, presidente del Comitato per il Parco Antonio Cederna –. Non ci addentriamo in questioni viabilistiche di cui non siamo esperti, ma ovviamente la riapertura del Parco al traffico non è un bene. Si fanno sempre le scelte più facili, senza tenere conto del valore storico e naturalistico del polmone verde di Monza. Ancora una volta viene trattato come un passaggio qualsiasi e non come un bene prezioso da tutelare". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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