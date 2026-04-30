Si riduce la dimensione culturale e scientifica | gli istituti tecnici sul piede di guerra contro la riforma

Un gruppo di insegnanti dell’istituto tecnico agrario di Cesena ha redatto un documento per esprimere le proprie preoccupazioni riguardo alla riforma in corso. Pur riconoscendo gli sforzi della dirigente per mantenere un’offerta formativa di qualità, i docenti evidenziano come la riduzione delle aree di studio abbia inciso sulla dimensione culturale e scientifica dell’istituto. La questione ha suscitato reazioni tra il personale scolastico, che si prepara a confrontarsi con le novità in atto.

Un significativo gruppo di docenti dell’istituto tecnico agrario Garibaldi-Da Vinci di Cesena, pur riconoscendo la validità delle proposte della dirigente volte a garantire una valida offerta formativa in questa fase di transizione, ha elaborato e presentato un documento che si fa portavoce di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Contro la riforma degli istituti tecnici insegnanti pronti alle barricateContro la riforma delle scuole superiori ad indirizzo tecnico- tecnologico anche gli insegnanti pesaresi urbinati sono pronti a fare le barricate e,... Roma Capitale, la riforma spacca-campo largo. Dem verso l’astensione e poi Sì in seconda lettura, M5s sul piede di guerraLa riforma di Roma Capitale si appresta a diventare una vera e propria mina per il campo largo. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Gubbio continua a perdere abitanti. La soglia dei 30mila è più vicina; Seneca, filosofo romano: Non osiamo fare molte cose perché sono difficili, ma sono difficili perché non osiamo farle; L’intelligenza artificiale va governata (o la subiremo); I fan di Divergent si troveranno di fronte a una nuova scelta, sono in arrivo due nuovi libri ambientati in una dimensione alternativa. Porto di Mazara insabbiato, la Capitaneria riduce i pescaggi: “Misure per la sicurezza” #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook #Putin riduce la portata della parata del 9 maggio per paura di incursioni dell’ #Ucraina x.com