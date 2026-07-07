In Italia si discute della legge sulla caccia nelle aule parlamentari. Non mancano divisioni e polemiche. Servizio di Giuseppe Caporaso. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Caccia, oggi il ddl sparatutto. Ambientalisti sul piede di guerra

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