Giustizia per Mario Paciolla sei anni fa la morte violenta del cooperante napoletano in Colombia I genitori | Non ci arrendiamo

Da napoli.corriere.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi si celebra il settimo anniversario della morte di Mario Paciolla, cooperante italiano morto in Colombia. Alle 18:30, a Napoli, si tiene un'iniziativa all'ex Asilo Filangieri. I genitori del cooperante hanno dichiarato che non si arrendono nella ricerca di verità e giustizia. Paciolla era giornalista, scrittore e impegnato nei diritti umani, e aveva lavorato come cooperante nella Missione di Verifica delle Nazioni Unite in Colombia.

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Il settimo anno inizia oggi. È il titolo dell'iniziativa organizzata oggi a Napoli dalle 18:30 all'ex Asilo Filangieri nel sesto anniversario dalla morte di Mario Paciolla, giornalista, scrittore e difensore dei diritti umani impegnato da cooperante italiano nella Missione di Verifica delle Nazioni Unite in Colombia. «Il 15 luglio 2020 - si ricorda in una nota diffusa dagli organizzatori - Mario è stato trovato senza vita a San Vicente del Caguan. La famiglia continua a chiedere che siano chiariti tutti gli aspetti ancora controversi della sua morte archiviata come suicidio dal gip del Tribunale di Roma titolare del caso. Una sentenza mai accettata dai genitori e dagli amici». 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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Mario Paciolla, 6 anni fa la morte in Colombia. I genitori Non abbiamo la verità

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