#giulemanidareport La replica di Ranucci |   L’esposto di FdI è su vergognose congetture

Da nuovasocieta.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ranucci ha commentato l'esposto di Fratelli d’Italia, definendolo “vergognose congetture”. Ha inoltre affermato che il suo staff è unito e ha smentito l’esistenza di un’indagine sull’eolico nel Lazio condizionata da Valter Lavitola. La replica segue le accuse di Fratelli d’Italia, che aveva presentato un esposto senza fornire prove concrete. La vicenda riguarda presunte interferenze e sospetti di condizionamenti legati a progetti di energia rinnovabile nella regione.

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Ranucci ribadisce che il suo staff è unito e smentisce che ci sia un inchiesta sull’eolico nel Lazio condizionata da Valter Lavitola, definendole vergognose congetture, alla base dell’esposto di Fratelli d’Italia. Intanto invita i telespettatori a farsi una foto, mentre guardano il programma su RaiPlay, per pubblicarla e taggarla su  #giulemanidareport  Si va verso una chiusura definitiva del programma di Rai 3?  “Finalmente ci sono riusciti”. “Non vedevano l’ora”.  Un’onda di commenti critici sui social ha accompagnato la decisione della Rai di bloccare le repliche estive di Report. Programma di giornalismo investigativo di Rai 3, di alto successo, (ha toccato anche il 10% di share, ovvero 1,7 milioni di telespettatori), da sempre nel mirino del Governo. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

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