giulemanidareport La replica di Ranucci |   L’esposto di FdI è su vergognose congetture

Notizia in breve

Ranucci ha commentato l'esposto di Fratelli d’Italia, definendolo “vergognose congetture”. Ha inoltre affermato che il suo staff è unito e ha smentito l’esistenza di un’indagine sull’eolico nel Lazio condizionata da Valter Lavitola. La replica segue le accuse di Fratelli d’Italia, che aveva presentato un esposto senza fornire prove concrete. La vicenda riguarda presunte interferenze e sospetti di condizionamenti legati a progetti di energia rinnovabile nella regione.