Sigfrido Ranucci ha espresso sconcerto e preoccupazione per la sospensione delle repliche estive di Report. Secondo il giornalista, la decisione della Rai si basa su congetture considerate vergognose. Ranucci sostiene che questa scelta contrasta con l’obiettivo di tutelare il patrimonio editoriale del servizio pubblico. La sospensione ha suscitato reazioni di critica da parte di Ranucci, che ha definito ingiustificata la motivazione ufficiale fornita dalla Rai.

Sigfrido Ranucci è sconcertato e preoccupato riguardo alla sospensione delle repliche estive di Report. Il giornalista ritiene che “la Rai ha deciso di utilizzare il pretesto delle vergognose congetture” e con la motivazione data fa il contrario rispetto al proteggere il patrimonio editoriale del servizio pubblico. Sigfrido Ranucci contro la Rai “Apprendo con sconcerto e con preoccupazione per l’informazione tutta che la Rai ha deciso di utilizzare il pretesto delle vergognose congetture, assurde, che sono state veicolate nelle ultime ore da alcune dichiarazioni politiche e da alcune ricostruzioni giornalistiche, per sospendere le repliche estive di puntate di inchiesta di Report già trasmesse”, ha affermato Ranucci in una nota diffusa dal suo avvocato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sigfrido Ranucci contro la Rai per la sospensione di Report: "Sconcerto, congetture vergognose"

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