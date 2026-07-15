Giugliano Via a lavori per nuove aree per sport e parcheggi a Casacelle

Notizia in breve

Sono iniziati i lavori di riqualificazione a Casacelle, nell’area tra via Pigna, via Casacelle e via Selva Piccola. La spesa prevista è di circa 6 milioni di euro, provenienti dal Piano urbano integrato. I progetti prevedono la creazione di nuovi parcheggi, campi da calcio, da basket e da padel, oltre a spazi dedicati allo sport. La realizzazione interesserà un’ampia zona della frazione.