Giugliano Via a lavori per nuove aree per sport e parcheggi a Casacelle

Da teleclubitalia.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono iniziati i lavori di riqualificazione a Casacelle, nell’area tra via Pigna, via Casacelle e via Selva Piccola. La spesa prevista è di circa 6 milioni di euro, provenienti dal Piano urbano integrato. I progetti prevedono la creazione di nuovi parcheggi, campi da calcio, da basket e da padel, oltre a spazi dedicati allo sport. La realizzazione interesserà un’ampia zona della frazione.

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Circa 6 milioni di euro per riqualificare un’ampia zona di Casacelle. Sono partiti oggi i lavori tra via Pigna, via Casacelle e via Selva Piccola. I fondi che derivano dal Piano urbano integrato saranno spesi per la realizzazione di nuove aree parcheggio, campi da calcio, da basket, padel, aree per lo sport e per i. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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