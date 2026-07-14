Via Casacelle a Giugliano è stata ripulita da rifiuti, sostituiti da terra e piante. Le operazioni sono state condotte dal Commissario unico per la bonifica dei siti contaminati, il generale Vadalà. Ora il luogo, che era sommerso da immondizia, mostra segni di rinascita. Vadalà ha affermato che c’è voglia di riscatto e che bisogna ora custodire questa zona.

Dove c'erano rifiuti ora torna a vivere la terra, tornano gli alberi e la vita delle campagne di Casacelle. E' stata ripulita da cataste di immondizia via Casacelle grazie alle operazioni portate avanti dal Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati, il generale Vadalà. Circa 2 tonnellate di rifiuti rimosse che fanno sì che quel luogo oggi sia nuovamente vivibile. L’intervento si inserisce in un più ampio progetto di bonifica di una zona che, per anni, era stata purtroppo soggetta a sversamenti abusivi di rifiuti. Grazie a una sinergia operativa senza precedenti, che ha coinvolto il Commissario alle... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, ripulita da rifiuti via Casacelle. Vadalà: “C’è voglia di riscatto, ora custodire questo luogo”

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