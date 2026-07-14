Giugliano Ripulita via Casacelle | via 2 tonnellate di rifiuti

A Giugliano, via Casacelle è stata ripulita da circa due tonnellate di rifiuti, tra cui auto abbandonate, mobili e scarti vari. La strada, che fino a pochi giorni fa era coperta da montagne di spazzatura, ora presenta nuovamente il verde delle campagne e gli alberi. La bonifica ha coinvolto operazioni di raccolta e smaltimento di rifiuti abbandonati lungo la via. Nessun dettaglio sulle modalità di intervento o sui responsabili.

Dove fino a pochi giorni fa c'erano montagne di rifiuti, auto sventrate, mobili abbandonati, vecchie vasche da bagno e ogni genere di scarto, oggi tornano a vedersi il verde delle campagne e gli alberi. Via Casacelle, per anni simbolo del degrado e degli sversamenti abusivi al confine tra Parete e Giugliano, volta finalmente pagina e riscopre il volto della Campania Felix. Le operazioni di bonifica hanno consentito di rimuovere circa due tonnellate di rifiuti. La riconsegna simbolica dell'area alla cittadinanza è stata celebrata con l'installazione di una bacheca in legno con un riccio come simbolo di rinascita. Soddisfazione del comitato Kosmos che sta collaborando con il commissario segnalando le zone critiche. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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