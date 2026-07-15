Giù le mani dai giudici? Sì ma anche dalla polizia

Un articolo pubblicato su Libero il 7 luglio 2026 riporta che alcune forze di polizia hanno chiesto di poter mantenere le armi durante le operazioni, opponendosi a restrizioni imposte ai giudici. La discussione riguarda la possibilità di mantenere l’armamento durante interventi e indagini. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità coinvolte. La questione riguarda la sicurezza e le modalità operative delle forze di polizia e dei giudici durante le attività sul campo.

Gentile Direttore, in relazione all’articolo di Micaela Fanelli apparso su Libero il 7 luglio 2026, dal titolo «Milano, i giudici disarmano la Polizia: “Non si arresta con la forza”», preme sottolineare alcune considerazioni a difesa dei principi costituzionali della responsabilità penale individuale e della legittimità dell’operato delle Forze di Polizia. Come sempre si tenta di creare una contrapposizione tra Forze di Polizia e magistrati, istituzioni che svolgono con attenzione e senso del dovere le attività proprie loro demandante dalla Legge. Le sentenze non analizzano categorie professionali ma singoli fatti e, nella vicenda in esame, l’articolista ha travisato il senso della motivazione della sentenza contrapponendo momenti della stessa per farla apparire illogica e persecutoria nei confronti della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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