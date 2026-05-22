Giro d' Italia 2026 il percorso della quattordicesima tappa | da Aosta a Pila Gressan

Il Giro d’Italia 2026 prevede la quattordicesima tappa, in programma sabato 23 maggio, che si snoda da Aosta a Pila (Gressan) e copre una distanza di 133 chilometri. Questa tappa è considerata la più impegnativa dell’edizione, con un percorso che comprende salite e discese adatte a sfidare i ciclisti. La partenza avviene nel centro di Aosta, mentre l’arrivo è nel comprensorio di Pila, noto per le sue piste da sci e per le ascese ripide.

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