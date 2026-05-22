Giro d' Italia 2026 il percorso della quattordicesima tappa | da Aosta a Pila Gressan
Il Giro d’Italia 2026 prevede la quattordicesima tappa, in programma sabato 23 maggio, che si snoda da Aosta a Pila (Gressan) e copre una distanza di 133 chilometri. Questa tappa è considerata la più impegnativa dell’edizione, con un percorso che comprende salite e discese adatte a sfidare i ciclisti. La partenza avviene nel centro di Aosta, mentre l’arrivo è nel comprensorio di Pila, noto per le sue piste da sci e per le ascese ripide.
La quattordicesima tappa del Giro d’Italia 109, sabato 23 maggio, è la Aosta-Pila (Gressan), 133 chilometri: è la giornata più dura. La 14a tappa è una delle tappe chiave del Giro, Aosta-Pila (Gressan), km 133 e 4350 metri di dislivello. In proporzione alla lunghezza, è la giornata più dura. Tappone alpino con una sequenza ininterrotta di salite e discese, quasi senza tratti di respiro. Appena partiti, c'è il Saint-Barthélemy (15,8 km al 6,1% medio, punte del 13%: dislivello 972 metri). Breve tratto di avvicinamento ad Aosta e subito la risalita della Valpelline che culmina con Doues, l'ascesa meno dura di giornata. Una volta... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa
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