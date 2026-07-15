Giro di denaro con le vincite delle slot | mogli figli e reggenti la mappa dei prestanome che incassavano

Le vincite delle slot machine intestate a prestanome di vari clan mafiosi di Bari ammontano a oltre 713mila euro. Le somme sono state incassate da mogli, figli e reggenti dei gruppi criminali. La mappa dei soggetti coinvolti rivela un sistema di prestanome utilizzato per occultare i proventi delle attività illecite nel settore del gioco d’azzardo. Le indagini hanno portato alla luce un vero e proprio impero di denaro nascosto dietro le vincite.

Poco più di 713mila euro. A tanto ammonta il valore dei ticket vincenti intestati a soggetti appartenenti ai vari clan mafiosi di Bari in quello che è stato definito un vero e proprio impero nell'affare del gioco d'azzardo. «L'attività investigativa - è scritto nelle 1.961 pagine dell'ordinanza dell’operazione “Mercato”, condotta dalla Guardia di finanza e che ha portato all‘arresto di 23 persone (gli indagati sono in tutto 116) e al sequestro di beni per oltre 63 milioni di euro - ha accertato, tra l'altro, l'intestazione fittizia dei ticket concretizzatasi grazie agli accordi intessuti tra i fratelli Snidar e la criminalità organizzata comune barese». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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