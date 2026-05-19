Sanità tra frodi e abusi la mappa e le 65 trappole che drenano servizi e denaro pubblico 

Da lapresse.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel settore sanitario si moltiplicano le operazioni fraudolente e gli abusi che sottraggono risorse pubbliche. Un recente rapporto elenca 65 situazioni che favoriscono il drenaggio di fondi e compromettono la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Le frodi coinvolgono diverse pratiche illegali, tra cui false certificazioni, fatture gonfiate e pratiche di abuso di potere. La presenza di queste trappole evidenzia una problematica diffusa che richiede interventi specifici per contrastare le illegalità nel settore.

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Se in ballo c’è il denaro pubblico, l’ingegno si aguzza e le frodi si moltiplicano. Stando al nuovo Report dell’Osservatorio Gimbe su ‘Frodi e abusi in sanità’, presentato presso la sede dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), sarebbero ben 65 le tipologie di frodi o abusi messe in atto ai danni di un settore che appare ad alto rischio. Un’ampia zona grigia, le cui conseguenze sono distribuite tra Ssn e cittadini: le evidenze scientifiche documentano infatti un’associazione tra fenomeni corruttivi e aumento delle diseguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari. Ma di che cifre parliamo? Anac ha stimato nel 2023 che il 25% del valore... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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