Nel settore sanitario si moltiplicano le operazioni fraudolente e gli abusi che sottraggono risorse pubbliche. Un recente rapporto elenca 65 situazioni che favoriscono il drenaggio di fondi e compromettono la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Le frodi coinvolgono diverse pratiche illegali, tra cui false certificazioni, fatture gonfiate e pratiche di abuso di potere. La presenza di queste trappole evidenzia una problematica diffusa che richiede interventi specifici per contrastare le illegalità nel settore.

Se in ballo c’è il denaro pubblico, l’ingegno si aguzza e le frodi si moltiplicano. Stando al nuovo Report dell’Osservatorio Gimbe su ‘Frodi e abusi in sanità’, presentato presso la sede dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), sarebbero ben 65 le tipologie di frodi o abusi messe in atto ai danni di un settore che appare ad alto rischio. Un’ampia zona grigia, le cui conseguenze sono distribuite tra Ssn e cittadini: le evidenze scientifiche documentano infatti un’associazione tra fenomeni corruttivi e aumento delle diseguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari. Ma di che cifre parliamo? Anac ha stimato nel 2023 che il 25% del valore... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanità tra frodi e abusi, la mappa e le 65 trappole che drenano servizi e denaro pubblico

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