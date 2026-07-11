Roma, 11 luglio 2026 – "Roberta ascoltami, ritorna ancor ti prego”. È dedicato al suo più grande amore una delle canzoni più famose di Peppino di Capri – il famoso cantante scomparso l’11 luglio dopo una lunga malattia – una storia sentimentale difficile e tormentata con la modella torinese Roberta Stoppa. Un amore iniziato con un incontro a Ischia sul finire degli anni Sessanta: erano entrambi giovanissimi, lui aveva 20 anni era agli esordi, Roberta era appena 18enne e già sfilava sulle passerelle d’alta moda. Era il 1959 e per loro fu come un sogno. Due anni dopo, nel ‘61, convolarono a nozze tra la diffidenza dei genitori di Peppino, all’anagrafe Giuseppe Faiella. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli amori di Peppino di Capri: le due mogli e i figli. Quel dolore fortissimo che segnò la sua vita

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