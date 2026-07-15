Giovanna Ferrara e il suo diario della malattia | mi piace pensare che adesso sia al cinema

Una donna ha raccontato di aver portato al collo una medaglietta con la scritta “In caso di emergenza portatemi al cinema”. La scelta nasce dal desiderio di essere portata in un luogo che le dà conforto, anche in situazioni di emergenza. La donna ha condiviso questa decisione nel suo diario, descrivendo il suo rapporto con la malattia e il modo in cui cerca di affrontarla.

La sconcertante risposta sta in un piccolo gesto, quello di portare al collo, qualora le accadesse qualcosa, una medaglietta con sopra incisa la scritta “In caso di emergenza portatemi al cinema”. Giovanna Ferrara, giornalista del Manifesto che ha scritto di insorgenze e disobbedienze, testimone caustica della decadenza della politica di palazzo. Giovanna non c’è più, ma la sua battaglia contro la malasanità continua attraverso le parole della sua agghiacciante esperienza raccontata ne L’innocenza dei dinosauri (Fuorilinea e svariate edizioni), un libro arrabbiato ma gentile da leggere e far leggere, che il marito Donato Ferdori – autore della postfazione – che l’ha assistita fino all’ultimo respiro, sta portando in giro in lungo e largo per l’Italia per presentazioni e lecture. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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