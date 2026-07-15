Giochiamo contro pirati usurpatori la vicepresidente dell’Argentina infiamma la sfida con l’Inghilterra

La vicepresidente argentina ha commentato la sfida contro l’Inghilterra, definendola come una partita “contro pirati usurpatori”. La frase richiama il senso di rivalsa e rivendicazione storica legato alle Malvinas, le isole contese tra i due paesi. La retorica si collega anche a celebri momenti calcistici, come il gol di Maradona considerato uno dei più belli e simbolici contro gli avversari britannici.

Roma, 15 luglio 2026 – Le Malvinas (o Falkland, all’inglese), la “ mano de Dios ” di Maradona, il gol più bello della storia (sempre del Pibe de Oro, sempre contro gli “odiati” inglesi). Argentina-Ingilterra non è mai una semplice partita di calcio. E se arriva in una semifinale di Coppa del Mondo, lo è ancor di meno. https:www.quotidiano.netvideosportper-maradona-e-per-le-malvinas-il-coro-dellargentina-accende-la-sfida-con-linghilterra-video-nca5beal E mentre l’allenatore Scaloni ha provato a gettare acqua sul fuoco nell’immediata vigilia del match, ci ha pensato la vicepresidente argentina, braccio destro di Javier Milei (quello che faceva i comizi elettorali con la motosega in mano, sostenitore del turbocapitalismo) a dar fuoco alle polveri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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