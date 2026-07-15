Gina massacrata con 50 coltellate la ferocia dell' omicidio nell' autopsia choc sul corpo della giovane mamma
Una donna di 33 anni è stata uccisa con almeno 50 coltellate, provocandole un'emorragia interna fatale. L’autopsia rivela ferite multiple sul suo corpo, evidenziando la brutalità dell’aggressione. L’omicidio si è verificato giovedì scorso, ad opera del marito, un tunisino di 39 anni. Sul corpo della vittima sono state trovate ferite profonde e numerose, che hanno portato alla morte. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo il fatto.
LORETO - L’ha uccisa con almeno 50 coltellate fino a provocarle una emorragia interna che ne ha causato la morte. Un delitto che, almeno dal numero dei fendenti, evidenzierebbe la ferocia sull’omicidio di Luigia Fortunato, la 33enne originaria di Cerignola massacrata giovedì scorso dal marito Sami Khemaies, 39 anni, tunisino. Sono i primi esiti dell’autopsia che si è svolta ieri mattina all’ospedale di Torrette ed eseguita dal medico legale Angelo Montana. L’accertamento L’esame è durato quattro ore e ha partecipato solo un consulente di parte, il professore Filippo Pirani di Bologna, nominato dalla famiglia di Luigia, conosciuta da tutti come Gina, rappresentata dall’avvocato Cristina Perozzi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Notizie e thread social correlati
Omicidio a Loreto, viveva con il marito pusher per il bene del loro bambino: Gina massacrata a coltellateUna donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate da suo marito, un uomo tunisino di 39 anni, a Loreto.
Luigia uccisa con 50 coltellate, la furia del marito nell’autopsia sulla 33enne: “Ha tentato disperatamente di difendersi”L’autopsia sulla 33enne uccisa a Loreto rivela oltre cinquanta fendenti all’addome e alle gambe.