Gina massacrata con 50 coltellate la ferocia dell' omicidio nell' autopsia choc sul corpo della giovane mamma

Notizia in breve

Una donna di 33 anni è stata uccisa con almeno 50 coltellate, provocandole un'emorragia interna fatale. L’autopsia rivela ferite multiple sul suo corpo, evidenziando la brutalità dell’aggressione. L’omicidio si è verificato giovedì scorso, ad opera del marito, un tunisino di 39 anni. Sul corpo della vittima sono state trovate ferite profonde e numerose, che hanno portato alla morte. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo il fatto.