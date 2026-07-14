L’autopsia sulla 33enne uccisa a Loreto rivela oltre cinquanta fendenti all’addome e alle gambe. Il marito, di 39 anni, avrebbe sferrato i colpi nel corso di una lite nella loro abitazione. La donna avrebbe tentato disperatamente di difendersi, ma l’aggressore ha continuato a colpirla fino a ucciderla. La scena si è svolta in un contesto di violenza domestica. La Polizia ha fermato l’uomo, che ora è sotto inchiesta.

Loreto (Ancona), 14 luglio 2026 – Più di cinquanta fendenti all’addome e alle gambe. È il quadro terribile emerso dall’autopsia sul corpo di Luigia Fortunato, la trentatreenne uccisa dal marito Sami Khemaies, tunisino di 39 anni, nella casa dove vivevano a Loreto. L’esame, eseguito dal medico legale Angelo Montana, ha misurato l’accanimento con cui la donna è stata colpita nell’aggressione che non le ha lasciato scampo: certamente la vittima si è difesa da quella violentissima aggressione, in quanto sarebbero state riscontrate ferite anche sugli avambracci. L’imputato reo confesso ha sostenuto di essere stato minacciato. L’imputato, reo confesso, si trova nel carcere di Montacuto con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato, mentre non è stato contestato il femminicidio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luigia uccisa con 50 coltellate, la furia del marito nell’autopsia sulla 33enne: “Ha tentato disperatamente di difendersi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Luigia Fortunato uccisa con circa 50 coltellate: l’autopsia rivela la violenza dell’aggressioneL’autopsia sulla 33enne di Cerignola conferma che è stata colpita circa 50 volte.

Loreto, 33enne Luigia Fortunato uccisa in casa a coltellate dall'ex compagno tunisino Sami Khemaies: arrestato - VIDEOA Loreto, una donna di 33 anni è stata trovata morta in casa, con ferite da arma da taglio.

Temi più discussi: Loreto, uccide la moglie a coltellate e confessa: Sono stato io; Loreto, donna uccisa in casa a coltellate dall'ex compagno; Loreto, Luigia Fortunato uccisa in casa a coltellate dall’ex compagno; Choc a Loreto, uccisa a coltellate dall'ex. La vittima è Luigia Fortunato: aveva 33 anni.

Luigia Fortunato uccisa con circa 50 coltellate, l’autopsia conferma la violenza dell’aggressione x.com

Uccisa dal marito in casa, Luigia massacrata con 50 coltellateLuigia Fortunato massacrata in casa dal marito a Loreto (Ancona) con circa 50 coltellate. Ad evidenziare l'impressionante numero di fendenti sferrati sulla moglie da Sami Khemais, 39 anni, tunisino, s ... ansa.it

Luigia Fortunato uccisa con circa 50 coltellate, l’autopsia conferma la violenza dell’aggressioneEmergono dettagli sempre più drammatici sull'omicidio di Luigia Fortunato, la 33enne originaria di Cerignola uccisa la scorsa settimana nella sua ... immediato.net

Luigia ammazzata con più 20 coltellate dall’ex marito: era una mamma di 33 anni. La confessione e il messaggio choc alla suocera: Ho ucciso tua figlia. reddit