Un vigile del fuoco di 57 anni, caposquadra in servizio a Chioggia, è deceduto il 14 luglio, a un mese dall’incidente in bicicletta. L’uomo, esperto nel settore, era rimasto coinvolto in un incidente lo scorso mese. La notizia ha provocato un lutto nazionale tra i pompieri. La sua morte è stata annunciata ufficialmente dopo le procedure di rito. La comunità dei vigili del fuoco si è unita nel cordoglio.

È lutto nazionale per i vigili del fuoco che hanno perso martedì 14 luglio, a un mese dall’incidente in bicicletta che gli era successo, il collega caposquadra della caserma di Chioggia, Gigi Ardizzon di 57 anni. Domenica 14 giugno era uscito con la sua bici a Sottomarina e verso le 9 alcuni passanti hanno dato l’allarme dopo averlo trovato per terra in viale San Marco con il mezzo accanto, apparentemente dopo un incidente autonomo. Ricoverato in terapia intensiva in condizioni serie all’Angelo di Mestre, Ardizzon è rimasto grave durante l’ultimo mese e martedì, dopo aver combattuto con tutte le forze, è deceduto circondato dall’affetto dei suo cari e nell’abbraccio virtuale di tutti i colleghi vigili del fuoco e di quanti gli hanno voluto bene. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Gigi Ardizzon, esperto vigile del fuoco muore a un mese dall'incidente con la bici: lutto nazionale per i pompieri

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