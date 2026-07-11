Un immobiliarista di 59 anni, coinvolto in un incidente stradale un mese fa a Malonno, è deceduto durante il ricovero in terapia intensiva presso gli Spedali Civili di Brescia. L’incidente si era verificato lungo il rettilineo che collega a Sonico. La vittima è morta mentre era ancora in ospedale, senza aver lasciato il reparto.

Non ce l’ha fatta Giandomenico Disetti: l’immobiliarista camuno, che un mese fa ha avuto un incidente stradale a Malonno, lungo il rettilineo che porta a Sonico si è spento mentre era ricoverato in terapia intensiva a Brescia, agli Spedali Civili. L’incidente è accaduto lo scorso 8 giugno. Disetti, 59 anni, era un volto molto noto in Valle Camonica, dove gestiva e lavorava come titolare dell’omonima agenzia immobiliare edolese. Teatro della tragedia è stata la strada statale 42 del Tonale. Secondo i all’origine del violento sinistro ci sarebbe un sorpasso azzardato. L’automobile guidata dal cinquantanovenne si è prima schiantata con violenza contro un paracarro situato a bordo strada, per poi rimbalzare rovinosamente al centro della carreggiata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Immobiliarista di 59 anni muore a un mese dall’incidente

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