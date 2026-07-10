Incidente a San Salvo Marina Luciano Fuoco muore investito in bici | lascia moglie e due figli

Da roma.corriere.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 40 anni è morto investito mentre era in bicicletta a San Salvo Marina. L’incidente è avvenuto mentre decine di persone si trovavano sulla spiaggia dell’Adriatico. L’operaio, residente a Cassino, stava trascorrendo le ferie con la famiglia. La vittima lascia una moglie e due figli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è deceduto poco dopo l’incidente. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

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Una tranquilla vacanza al mare si è trasformata in tragedia per un operaio Stellantis di Cassino. Luciano Fuoco, di 40 anni, era in bici quando ha perso la vita sull’asfalto mentre, attorno a lui, decine di villeggianti si affrettavano a raggiungere la spiaggia dell’Adriatico. Sposato, originario di San Pietro Infine e residente a San Vittore del Lazio (nel Cassinate), l’operaio era giunto a San Salvo Marina da un paio di giorni, assieme alla famiglia. Una vacanza aspettata per tutto l’anno e che, come un rito, si ripeteva ogni estate, sul mare abruzzese. Nelle prime ore di oggi 10 luglio era uscito in bici per una passeggiata sul lungomare... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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