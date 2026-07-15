Gibilterra non è più divisa dall’Europa: martedì 14 luglio è stato firmato un accordo tra l’UE e il Regno Unito che elimina le barriere interne. Il trattato riguarda i passaggi di frontiera e le norme commerciali tra Gibilterra e l’Europa. La firma segna la fine di anni di negoziati sulla questione. Nessuna altra misura è stata annunciata nel dettaglio e l’accordo entra in vigore subito.

Milano, 15 luglio 2026 – Cade l’ultimo “muro” interno all’Unione europea dopo che UE e Regno Unito hanno firmato martedì 14 luglio il trattato sullo status di Gibilterra, frutto dell’ accordo raggiunto nel giugno dello scorso anno volto a facilitare gli attraversamenti di frontiera e a porre fine ad anni di incertezza politica sul territorio britannico d’oltremare. Il trattato è stato sottoscritto a Bruxelles dal Commissario europeo per il commercio Maroš Šef?ovi?, dal ministro di Stato britannico per gli affari europei Stephen Doughty, dal ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares e dal primo ministro di Gibilterra Fabiano Picardo.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gibilterra, cade l’ultimo muro d’Europa: storico accordo tra Ue e Regno Unito

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