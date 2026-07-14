Cade il muro tra Gibilterra e Spagna | perché esisteva e cosa cambia da oggi

Il muro tra Gibilterra e Spagna è stato abbattuto dopo anni di trattative tra l’Unione europea e il Regno Unito. Fino a oggi, era presente una barriera che separava i due territori, con controlli alla frontiera terrestre. Con l’accordo firmato, sono stati eliminati i controlli, permettendo un passaggio più libero tra le due aree. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Dopo anni di trattative, Unione europea e Regno Unito hanno raggiunto l’accordo definitivo che elimina i controlli alla frontiera terrestre tra Gibilterra e la Spagna. Il confine non sparisce dal punto di vista politico, ma per chi lo attraversa ogni giorno le barriere e le verifiche sistematiche lasciano il posto a un sistema molto più fluido. È uno degli ultimi grandi nodi rimasti aperti dopo la Brexit e interessa direttamente migliaia di lavoratori e residenti. La novità non riguarda soltanto gli spostamenti: riporta al centro una domanda che in molti si pongono. Perché tra Gibilterra e la Spagna esisteva un “muro”? E perché quel piccolo lembo di terra britannico è diventato uno dei confini più delicati d’Europa? bandiera europa (fonte: Unsplash) Per comprenderlo bisogna tornare indietro di oltre tre secoli. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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