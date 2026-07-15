Un orso è entrato nella cucina di una casa di notte, rovistando nel frigorifero. Si tratta dell’ultimo caso di intrusioni di orsi in aree abitate nel Giappone settentrionale, dove sono stati segnalati altri episodi simili. Dal mese di aprile, cinque persone sono morte in incidenti collegati a incontri con orsi. Le autorità continuano a monitorare la situazione, ma non sono stati adottati interventi specifici fino a ora.

Nuovi allarmi nel Giappone settentrionale per le intrusioni sempre più frequenti degli orsi nei centri abitati. L'ultimo episodio è avvenuto a Shizukuishi, nella prefettura settentrionale di Iwate, dove l'87enne Mitsuo Matsubara, sentiti dei rumori sospetti nel mezzo della notte, è andato a controllare in cucina e ha trovato l'animale che frugava nel frigorifero in cerca di cibo. L'irruzione notturna e le altre visite La moglie ha chiamato i soccorsi e non ci sono stati feriti. Quando la polizia è arrivata, l'orso era già uscito dalla porta sul retro, lasciando sul pavimento una scia di avanzi e il frigorifero spalancato come un trofeo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Giappone, un orso entra in cucina di notte e fruga nel frigorifero: nuovo allarme nel Paese dopo cinque morti da aprile

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LA CASA DELLA NONNA DI GIORGIA È STATA COLPITA DA UN URAGANO DEVASTANTE PARTIAMO PER VEDERE COME STA

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