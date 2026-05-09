Nilufar Addati ha condiviso di mescolare in cucina il Casatiello e il Zereshk polo ba morgh. La passione per la cucina persiana le ricorda sua madre e il suo paese d'origine, che descrive come un luogo che una volta aveva più libertà rispetto all’Italia. La influencer ha anche espresso dolore nel vedere le vicende attuali nel suo paese.

Nilufar riesce a essere tutte queste cose insieme, portando in ognuna di esse la sua invidiabile carica energica e legandole tutte, proprio tutte, con l'amore per il cibo. Perfino i suoi gioielli, che spesso hanno come sfondo verdure, struffoli, formaggi francesi. Perché alla fine, se c'è una cosa che a Nilufar Addati piace più di ogni altra, è mangiare bene, farlo con sentimento, emozionandosi per il legame con le ricette di casa, quelle della tradizione. E allora, resta da capire cosa sia la tradizione, per chi come lei è cresciuto con un piede a Napoli e uno in Persia. Nilufar, che cos'è per lei il cibo? «Semplice: il cibo è vita.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nilufar Addati: «In cucina mescolo Casatiello e Zereshk polo ba morgh. La cucina persiana mi lega a mia madre, e soffro nel vedere quello che sta succedendo nel suo Paese, che una volta era più libero dell'Italia»

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

“Era difficile credere che mi volessero, mi ci sono volute alcune settimane per capire che era una cosa seria” Diego Forlan sul suo grande trasferimento al Manchester United nel 2002Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Si dice spesso che all’inizio del secolo, parte del dominio del Manchester United era dovuto alla rotazione...

Leggi anche: La crisi della coppia sarebbe più grave di quello che era parso finora, tanto che si parla addirittura di divorzio. Ecco cosa sta succedendo

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Nilufar Addati: In cucina mescolo Casatiello e Zereshk polo ba morgh. La cucina persiana mi lega a mia madre, e soffro nel vedere quello che sta succedendo nel suo Paese, che una volta era più libero dell'Italia.

Nilufar Addati, il lapsus su Giordano Mazzocchi scatena il gossip: fan in delirio per il ritorno di fiammaLa storia tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi , nata nello studio di Uomini e Donne , continua a far sognare i fan anche a distanza di anni dalla rottura ufficiale avvenuta nel 2019. La ... torresette.news

Nilufar Addati, gaffe su ex fidanzato Giordano Mazzocchi | Fan di Uomini e Donne in delirio: cosa succedeRitorno di fiamma in vista? Nilufar Addati di Uomini e Donne cita Giordano Mazzocchi per errore e scatena il caos online. ilsussidiario.net