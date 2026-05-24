Nuovo allarme furti in paese e nelle frazioni | nel mirino abitazioni e attività

Da lecceprima.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle ultime settimane, diverse abitazioni e attività commerciali sono state oggetto di furti ripetuti nel territorio. Le case e i negozi situati a Minervino di Lecce, Specchia Gallone e Cocumola sono stati visitati da malviventi, che sono entrati senza forzare le porte o le finestre. I furti si sono concentrati su oggetti di valore e denaro, lasciando le zone in allerta.

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MINERVINO DI LECCE – Nuovi furti in serie in paese e nelle frazioni: accade a Minervino di Lecce, a Specchia Gallone e Cocumola, già teatro di azioni da parte di topi di appartamento da diversi mesi. Sarebbero circa una quarantina gli episodi, da gennaio ad oggi, segnalati alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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