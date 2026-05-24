Nuovo allarme furti in paese e nelle frazioni | nel mirino abitazioni e attività

Notizia in breve

Nelle ultime settimane, diverse abitazioni e attività commerciali sono state oggetto di furti ripetuti nel territorio. Le case e i negozi situati a Minervino di Lecce, Specchia Gallone e Cocumola sono stati visitati da malviventi, che sono entrati senza forzare le porte o le finestre. I furti si sono concentrati su oggetti di valore e denaro, lasciando le zone in allerta.