Gian Giacomo Gellini eletto vicepresidente di Ance toscana

Da lanazione.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gian Giacomo Gellini, presidente dell’associazione delle imprese edili di Arezzo, è stato eletto vicepresidente di ANCE Toscana per il quadriennio 2026-2030. La nomina è stata annunciata il 15 luglio 2026. Gellini rappresenterà la regione nell’ambito dell’associazione nazionale, che riunisce le imprese edili aderenti a Confindustria. La sua elezione si inserisce in un percorso di rinnovo degli incarichi dirigenziali all’interno dell’organizzazione regionale.

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Arezzo, 15 luglio 2026 – . Gian Giacomo Gellini, Presidente di ANCE Arezzo, l’associazione delle imprese edili aderenti al sistema Confindustria, è stato eletto vicepresidente di ANCE Toscana per il quadriennio 2026-2030. L’assemblea dell’Associazione regionale, svoltasi ieri a Firenze, ha confermato Rossano Massai presidente ed eletto l’altro vicepresidente Stefano Fani nonché il tesoriere Andrea Tanzini. Gellini, titolare di C.A.B srl e di altre aziende operanti nel settore delle infrastrutture stradali e della produzione di conglomerati bituminosi in Toscana e in Ghana, vanta una lunga esperienza confindustriale iniziata con la presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Arezzo nel 2007 e proseguita con la presidenza del Gruppo Giovani regionale per poi arrivare alla vice presidenza nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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